Уральская юристка подала в суд на авторов закона об оскорблении власти
15:37, 29 Март 2019
Вместе с политиком Дмитрием Гудковым Юлия Федотова будет бороться за отмену инициативы сенатора Андрея Клишаса.
Политик Дмитрий Гудков и уральская юристка Юлия Федотова подали в суд на авторов закона об оскорблении власти. Инициатором нововведения выступал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.
«Чем плох закон, думаю, не нужно объяснять, ибо даже неюристам ясно: эта глупая неопределенная конструкция сформулирована таким образом, чтобы закрыть рот всем думающим людям», — заявила Юлия Федотова. Юристка будет представлять интересы Дмитрия Гудкова в Верховном суде и добиваться отмены уже принятого закона.
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До переезда в Краснодар Юлия Федотова писала колонки в рубрику «Юрист говорит» для ЕТВ. К примеру, она подводила итоги 2018 года в правовой сфере.
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