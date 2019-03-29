Уральская юристка подала в суд на авторов закона об оскорблении власти





« Чем плох закон , думаю , не нужно объяснять , ибо даже неюристам ясно: эта глупая неопределенная конструкция сформулирована таким образом , чтобы закрыть рот всем думающим людям», — заявила Юлия Федотова. Юристка будет представлять интересы Дмитрия Гудкова в Верховном суде и добиваться отмены уже принятого закона.

Политик Дмитрий Гудков и уральская юристка Юлия Федотова подали в суд на авторов закона об оскорблении власти. Инициатором нововведения выступал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.