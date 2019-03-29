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«Это мудрый шаг»: гордума Асбеста провела заседание с шестой попытки

11:44, 29 Март 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Когда вице-губернатор Сергей Бидонько покинул зал, депутаты взялись за старое.
Депутаты гордумы впервые за три месяца смогли собрать кворум и провести заседание. Сессию открыл сам вице-губернатор Сергей Бидонько. Он поблагодарил депутатов за то, что они наконец решили внутренние противоречия. «Спикер думы Андрей Самарин нашел в себе силы признать личную неправоту и заявить о готовности изменить подходы к решению ряда вопросов. Это мудрый шаг. Медлить было уже нельзя, и это понимали все», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.

Как только Сергей Бидонько покинул заседание, депутаты снова начали свергать своего спикера. Они требовали рассмотреть протест прокуратуры на регламент гордумы: в ведомстве посчитали незаконной отставку председателя решением депутатов.

«В экстренном порядке слово взял заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Простил перенести этот вопрос на следующую думу и провести как положено через все комиссии. Но представители антикоммунистической коалиции заявили, что им без разницы на мнение присутствующих», — сообщила депутат Наталья Крылова.

После этого дума Асбеста попыталась лишить мандата оппозиционного депутата Наталью Крылову в связи с утратой доверия. За решение проголосовали 11 из 18 депутатов, но спикер Андрей Самарин отказался принимать решение, так как не было необходимых две трети голосов. Его поддержал замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.

Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года, когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов (в том числе саму Наталью Крылову), у которых были неверные декларации о доходах. Сначала дума отказалась от такого решения, но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию.

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Городская дума Асбеста возобновила свою работу. Это результат трех месяцев серьезных и разноформатных переговоров и поиска консенсуса. Сегодня на заседании собрались почти все депутаты. Они единогласно проголосовали за продолжение работы. Искренне рад, что интересы горожан народные избранники поставили выше собственных амбиций. Спикер думы Андрей Самарин нашёл в себе силы признать личную неправоту и заявить о готовности изменить подходы к решению ряда вопросов. Это мудрый шаг. Медлить было уже нельзя, и это понимали все. Финансовый год в разгаре, впереди большая работа по благоустройству города. В конце апреля я ещё раз встречусь с депутатами Асбеста, чтобы обсудить конкретные предложения по включению города в областные программы для получения финансирования. Мы готовы помочь муниципалитету компенсировать потерянное время, наверстать упущенное. Проигравших в этом перемирии точно нет, а в выигрыше — все жители города.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Свердловская область , депутат, Асбест, дума, скандал, конфликт, Сергей Бидонько, Вадим Дубичев
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