«Это мудрый шаг»: гордума Асбеста провела заседание с шестой попытки

Депутаты гордумы впервые за три месяца смогли собрать кворум и провести заседание. Сессию открыл сам вице-губернатор Сергей Бидонько. Он поблагодарил депутатов за то , что они наконец решили внутренние противоречия. « Спикер думы Андрей Самарин нашел в себе силы признать личную неправоту и заявить о готовности изменить подходы к решению ряда вопросов. Это мудрый шаг. Медлить было уже нельзя , и это понимали все», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.





Как только Сергей Бидонько покинул заседание , депутаты снова начали свергать своего спикера. Они требовали рассмотреть протест прокуратуры на регламент гордумы: в ведомстве посчитали незаконной отставку председателя решением депутатов.





« В экстренном порядке слово взял заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Простил перенести этот вопрос на следующую думу и провести как положено через все комиссии. Но представители антикоммунистической коалиции заявили , что им без разницы на мнение присутствующих», — сообщила депутат Наталья Крылова.







После этого дума Асбеста попыталась лишить мандата оппозиционного депутата Наталью Крылову в связи с утратой доверия. За решение проголосовали 11 из 18 депутатов , но спикер Андрей Самарин отказался принимать решение , так как не было необходимых две трети голосов. Его поддержал замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.





Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года , когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов ( в том числе саму Наталью Крылову), у которых были неверные декларации о доходах. Сначала дума отказалась от такого решения , но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений , другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию.



