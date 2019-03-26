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Место Высокинского в правительстве займет психиатр из Тюмени

10:39, 26 Март 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже представил Олега Чемезова коллегам.

Новым заместителем губернатора Свердловской области по вопросам территориального развития и цифровизации станет психиатр из Тюмени Олег Чемезов. Глава региона Евгений Куйвашев уже представил его коллегам из свердловского правительства, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.

Олег Чемезов будет выполнять работу, которой ранее занимался Александр Высокинский. Александр Геннадьевич покинул пост полгода назад, когда 25 сентября 2018-го стал мэром Екатеринбурга.

Чемезов Олег Леонидович родился в Свердловске в 1964 году. Он закончил Тюменский государственный мединститут по специальности «Врач» и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономист». С 1988 по 1993 годы Олег Чемезов работал в Ханты-Мансийском окружном психонаркологическом диспансере. Затем он возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования в ХМАО, шесть лет был заместителем губернатора ХМАО по экономике и финансам. С 2004 по 2005 годы работал первым заместителем губернатора Тюменской области. Сейчас Олег Леонидович является вице-президентом филиала «ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, Правительство Свердловской области, губернатор, заместитель, политика
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