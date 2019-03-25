«Яблоко» выберет конкурента Шипулина по Серовскому округу на дебатах
10:40, 25 Март 2019
Заявки от претендентов принимают до 15 апреля.
Свердловское отделение партии «Яблоко» выдвинет своего кандидата на довыборы по Серовскому избирательному округу после праймериз. Предварительное голосование состоится по результатам открытых дебатов. Заявки от желающих будут принимать до 15 апреля в офисе 216 на Чайковского, 11. Дебаты и праймериз проведут в мае. Таким же способом «Яблоко» отбирало кандидатов в 2018 году. Тогда список партии возглавил Константин Киселев.
Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в праймериз «Единой России» объявил биатлонист Антон Шипулин, в качестве кандидата от «Справедливой России» рассматривали Сергея Нетиевского.
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