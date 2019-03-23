Шипулин заявил о начале избирательной кампании в Госдуму
15:29, 23 Март 2019
Вместе со спортсменом в ДК Надеждинского завода приехал вице-губернатор Сергей Бидонько.
Биатлонист Антон Шипулин официально начал избирательную кампанию на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу. О своем решении участвовать в праймериз «Единой России» он объявил на заседании общественной организации «Гражданская позиция северян» в Серове. Вместе со спортсменом в ДК Надеждинского завода приехали вице-губернатор Сергей Бидонько и секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.
«В этом году было много разговоров, намеков и так далее — кто будет нашим кандидатом. Здорово, что Антон Владимирович Шипулин, прославленный человек, взял на себя эту роль», — цитирует Виктора Шептия серовская газета «Глобус».
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Сам Шипулин, который не давал четкого ответа о начале своей политической карьеры, заявил, что его уговорили жители округа: «Жители Серовского округа очень много писали и звонили с поддержкой. Это дало мне дополнительную мотивацию. Я поверил в свои силы.»
Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».
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