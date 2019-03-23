Шипулин заявил о начале избирательной кампании в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин официально начал избирательную кампанию на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу. О своем решении участвовать в праймериз « Единой России» он объявил на заседании общественной организации « Гражданская позиция северян» в Серове. Вместе со спортсменом в ДК Надеждинского завода приехали вице-губернатор Сергей Бидонько и секретарь регионального отделения « Единой России» Виктор Шептий.





« В этом году было много разговоров , намеков и так далее — кто будет нашим кандидатом. Здорово , что Антон Владимирович Шипулин , прославленный человек , взял на себя эту роль», — цитирует Виктора Шептия серовская газета « Глобус».









