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Свердловские депутаты Госдумы попали в санкционный список Порошенко

17:00, 21 Март 2019
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Фото: wikipedia
Уральцам запретили въезд на территорию страны. 

Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. В списке оказались депутаты Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Андрей Ветлужских, Данил Шилков, Игорь Торощин и Алексей Балыбердин. Санкции предусматривают блокировку активов, запрещают въезд на территорию страны и вывод активов за пределы Украины.

Депутаты довольно саркастично отреагировали на свое появление в санкционном списке. «Не поесть мне теперь борща и сала на Крещатике! Даже и не знаю, как переживу эту трагедию», — написал Максим Иванов в соцсетях. Его коллега Андрей Альшевских решил обратиться к президенту Украины на родном языке: «А вас, шановний пане президент, ждет Лук’янівське СІЗО за те горе и страдания, которые причинили своему народу». Оба добавили, что Крым — это Россия.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Госдума, депутаты, Украина, санкции, Свердловская область , Екатеринбург
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