Свердловские депутаты Госдумы попали в санкционный список Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. В списке оказались депутаты Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Андрей Ветлужских, Данил Шилков, Игорь Торощин и Алексей Балыбердин. Санкции предусматривают блокировку активов, запрещают въезд на территорию страны и вывод активов за пределы Украины.

Депутаты довольно саркастично отреагировали на свое появление в санкционном списке. «Не поесть мне теперь борща и сала на Крещатике! Даже и не знаю, как переживу эту трагедию», — написал Максим Иванов в соцсетях. Его коллега Андрей Альшевских решил обратиться к президенту Украины на родном языке: «А вас, шановний пане президент, ждет Лук’янівське СІЗО за те горе и страдания, которые причинили своему народу». Оба добавили, что Крым — это Россия.