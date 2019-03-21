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Депутаты Нижнего Тагила спутали советский и российский гимны

13:26, 21 Март 2019
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Фото: pixabay
На заседании гордумы народные избранники исполнили новый вариант, соединив старую и настоящую версии.

Депутаты Нижнего Тагила показали свои сочинительские способности на очередном заседании городской думы. По регламенту принято включать гимн России перед началом заседаний. Сегодня, 21 марта, произошел технический сбой. В администрации вышла из строя система электронного голосования, не работали микрофоны. Не получилось включить и запись гимна, поэтому народным избранникам пришлось петь его самим.

Депутаты перепутали слова гимна и соединили советский и современный тексты. Напомним, в настоящем варианте есть фраза «братских народов союз вековой», в советском — «дружбы народов надежный оплот». Парламентарии исполнили версию «дружбы народов союз вековой», пишет информационное агентство «Все новости». Видео с начала заседания вы можете посмотреть ниже.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Нижний Тагил, Свердловская область , гимн, песня, гордума
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