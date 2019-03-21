Депутаты Нижнего Тагила спутали советский и российский гимны

Депутаты Нижнего Тагила показали свои сочинительские способности на очередном заседании городской думы. По регламенту принято включать гимн России перед началом заседаний. Сегодня, 21 марта, произошел технический сбой. В администрации вышла из строя система электронного голосования, не работали микрофоны. Не получилось включить и запись гимна, поэтому народным избранникам пришлось петь его самим.

Депутаты перепутали слова гимна и соединили советский и современный тексты. Напомним, в настоящем варианте есть фраза «братских народов союз вековой», в советском — «дружбы народов надежный оплот». Парламентарии исполнили версию «дружбы народов союз вековой», пишет информационное агентство «Все новости». Видео с начала заседания вы можете посмотреть ниже.