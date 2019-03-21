Экс-премьер свердловского правительства возглавил Оренбургскую область
14:01, 21 Март 2019
Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора.
Президент Путин сегодня, 21 марта, провел встречу с генеральным директором и председателем правления ПАО «Т Плюс». После чего Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности Оренбургской области. Прежний глава региона Юрий Брег несколько часов назад подал в отставку.
Денис Паслер родился в 1978 году в Североуральске. После окончания Уральского горного университета вернулся в родной город и устроился начальником отдела сбыта на завод ЖБИ, где вскоре занял пост генерального директора. Также по очереди возглавлял ГАЗЭКС, «Свердловскэнергосбыт» и «Екатеринбурггаз».
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Политическую карьеру Денис Паслер начал в 2008 году, став депутатом палаты представителей свердловского Заксобрания от Серовского округа. Полгода (с декабря 2011 по июнь 2012) был депутатом Заксобрания, но сдал мандат ради кресла председателя правительства Свердловской области. Паслер занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2017 года исполняет обязанности гендиректора «ТПлюс» и является председателем правления компании.
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