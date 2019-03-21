Экс-премьер свердловского правительства возглавил Оренбургскую область

Президент Путин сегодня, 21 марта, провел встречу с генеральным директором и председателем правления ПАО «Т Плюс». После чего Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности Оренбургской области. Прежний глава региона Юрий Брег несколько часов назад подал в отставку.

Денис Паслер родился в 1978 году в Североуральске. После окончания Уральского горного университета вернулся в родной город и устроился начальником отдела сбыта на завод ЖБИ, где вскоре занял пост генерального директора. Также по очереди возглавлял ГАЗЭКС, «Свердловскэнергосбыт» и «Екатеринбурггаз».

