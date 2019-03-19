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В Екатеринбург прилетит посол Великобритании в России Лори Бристоу

10:50, 19 Март 2019
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Лори Бристоу (слева)
Фото: посольство Великобритании в России / vk.com
Английский гость представит генконсула Ричарда Дьюэлла, который начал работать в уральской столице в феврале.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу прилетит в Екатеринбург, чтобы представить городу генерального консула Ричарда Дьюэлла, пишет ЕАН. Визит Бристоу запланировали на 2 апреля.

Напомним, Ричард Дьюэлл стал генеральным консулом Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге в феврале этого года. Округ включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область. На посту он сменил Дерека Лавери, который был назначен консулом в мае 2018 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Свердловская область , консульство , посольство, Великобритания, Екатеринбург
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