Свердловская КПРФ зачистила ряды после драки на заседании обкома
12:10, 19 Март 2019
Формальным поводом для репрессий стала подрывная деятельность против партии.
Бюро свердловского обкома КПРФ исключило из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова, которые участвовали в потасовке на пленуме. Согласно решению, которое опубликовал Зыков на своей странице в Facebook, формальным поводом для репрессии стала неуплата партийных взносов, выступления в СМИ, клевета на КПРФ и работа помощником депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера. Последнего исключили из партии в 2017 году за поддержку единоросса Евгения Куйвашева во время губернаторской гонки.
«После пленума я был искренне рад своему исключению, так как был вместе с товарищами и в тот момент было бы стыдно быть коммунистом!», — заявил Роман Зыков.
Депутат Вячеслав Вегнер отверг обвинения в подпольной деятельности против партии и заступился за своих помощников. Он считает, что обком исключил их из партии, чтобы скрыть неумение работать с молодежью. «Вся пассионарная энергия этих ребят могла бы работать на партию. Но видимо такие, как они, или как я, или как много других ушедших за последние годы уральских политиков, партии не нужны».
На заседании обкома 16 марта должен решаться вопрос о роспуске комсомольской организации Екатеринбурга и исключении нескольких коммунистов из партии. Молодые коммунисты возмутились «деградацией партии» и потребовали отправить руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. Конфликт в областном штабе КПРФ был прерван нарядом полиции, который вызвал коммунист Ладыгин. Сам Александр Ивачев позже назвал выступления комсомольцев провокацией власти, недовольной организацией митингов против мусорной реформы.
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