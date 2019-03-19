Свердловская КПРФ зачистила ряды после драки на заседании обкома

Бюро свердловского обкома КПРФ исключило из партии Романа Зыкова , Андрея Хабарова , Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова , которые участвовали в потасовке на пленуме. Согласно решению , которое опубликовал Зыков на своей странице в Facebook, формальным поводом для репрессии стала неуплата партийных взносов , выступления в СМИ , клевета на КПРФ и работа помощником депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера. Последнего исключили из партии в 2017 году за поддержку единоросса Евгения Куйвашева во время губернаторской гонки.





« После пленума я был искренне рад своему исключению , так как был вместе с товарищами и в тот момент было бы стыдно быть коммунистом!», — заявил Роман Зыков.







Депутат Вячеслав Вегнер отверг обвинения в подпольной деятельности против партии и заступился за своих помощников. Он считает , что обком исключил их из партии , чтобы скрыть неумение работать с молодежью. « Вся пассионарная энергия этих ребят могла бы работать на партию. Но видимо такие , как они , или как я , или как много других ушедших за последние годы уральских политиков , партии не нужны».





На заседании обкома 16 марта должен решаться вопрос о роспуске комсомольской организации Екатеринбурга и исключении нескольких коммунистов из партии. Молодые коммунисты возмутились «деградацией партии» и потребовали отправить руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. Конфликт в областном штабе КПРФ был прерван нарядом полиции, который вызвал коммунист Ладыгин. Сам Александр Ивачев позже назвал выступления комсомольцев провокацией власти, недовольной организацией митингов против мусорной реформы.



