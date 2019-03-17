Лидер свердловской КПРФ прокомментировал выходку Пирожкова
Лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев прокомментировал вчерашнюю потасовку, которая произошла на заседании обкома партии. Накануне в зал заседания ворвались комсомольцы под руководством депутата гордумы Андрея Пирожкова. Скандалисты кричали «Позор!» и требовали отставки Ивачева, которого заподозрили в коррупции.
Александр Ивачев объяснил, что поводом для потасовки могли стать протесты против мусорной и пенсионной реформ, сноса памятника Ленину в Ревде и принципиальная позиция в Асбесте. Все это могло вынудить власть «пойти на такие некрасивые действия».
Руководитель свердловской КПРФ объяснил, что в группе провокаторов не было комсомольцев кроме Пирожкова и «уж тем более членов партии». По словам Александра Ивачева, его обескуражила выходка депутата гордумы Екатеринбурга. Об этом он написал на странице во «Вконтакте».
Также он добавил, что настоящий коммунист не предает интересы своих товарищей и партии, и закончил речь следующей фразой: «Команда КПРФ остается единой и настроенной на работу, что сегодня наглядно продемонстрировала».
В начале марта ЕТВ поговорил с депутатом гордумы Екатеринбурга Андреем Пирожковым о Краснознаменной группе, сталинском времени, городских проблемах и ровесниках коммуниста. Читайте подробнее в нашем интервью.