Лидер свердловской КПРФ прокомментировал выходку Пирожкова

Лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев прокомментировал вчерашнюю потасовку, которая произошла на заседании обкома партии. Накануне в зал заседания ворвались комсомольцы под руководством депутата гордумы Андрея Пирожкова. Скандалисты кричали «Позор!» и требовали отставки Ивачева, которого заподозрили в коррупции.

Александр Ивачев объяснил, что поводом для потасовки могли стать протесты против мусорной и пенсионной реформ, сноса памятника Ленину в Ревде и принципиальная позиция в Асбесте. Все это могло вынудить власть «пойти на такие некрасивые действия».

Руководитель свердловской КПРФ объяснил, что в группе провокаторов не было комсомольцев кроме Пирожкова и «уж тем более членов партии». По словам Александра Ивачева, его обескуражила выходка депутата гордумы Екатеринбурга. Об этом он написал на странице во «Вконтакте».