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Лидер свердловской КПРФ прокомментировал выходку Пирожкова

10:00, 17 Март 2019
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Александр Ивачев (слева)
Фото: страница Александра Ивачева / vk.com
Ранее депутат гордумы ворвался в зал заседания областного комитета партии и потребовал отставки руководителя Александра Ивачева.

Лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев прокомментировал вчерашнюю потасовку, которая произошла на заседании обкома партии. Накануне в зал заседания ворвались комсомольцы под руководством депутата гордумы Андрея Пирожкова. Скандалисты кричали «Позор!» и требовали отставки Ивачева, которого заподозрили в коррупции.

Александр Ивачев объяснил, что поводом для потасовки могли стать протесты против мусорной и пенсионной реформ, сноса памятника Ленину в Ревде и принципиальная позиция в Асбесте. Все это могло вынудить власть «пойти на такие некрасивые действия».

Руководитель свердловской КПРФ объяснил, что в группе провокаторов не было комсомольцев кроме Пирожкова и «уж тем более членов партии». По словам Александра Ивачева, его обескуражила выходка депутата гордумы Екатеринбурга. Об этом он написал на странице во «Вконтакте».

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Видимо власти нашли к Пирожкову какой-то подход. Может это деньги, а может и какое-то слабое место, на которое надавили.
Александр Ивачев
политик

Также он добавил, что настоящий коммунист не предает интересы своих товарищей и партии, и закончил речь следующей фразой: «Команда КПРФ остается единой и настроенной на работу, что сегодня наглядно продемонстрировала».

В начале марта ЕТВ поговорил с депутатом гордумы Екатеринбурга Андреем Пирожковым о Краснознаменной группе, сталинском времени, городских проблемах и ровесниках коммуниста. Читайте подробнее в нашем интервью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Свердловская область , драка, партия, КПРФ, Екатеринбург, Андрей Пирожков, Александр Ивачев
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