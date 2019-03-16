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Свердловские коммунисты устроили потасовку на заседании обкома

16:43, 16 Март 2019
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Лидер оппозиции Андрей Пирожков
Фото: Андрей Пирожков / Facebook
Часть партийцев потребовала отставки лидера Александра Ивачева и обвинила его в коррупции.

Молодые коммунисты и комсомольцы возмутились «деградацией партии» и потребовали отправить депутаты областного парламента и руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. На заседании обкома 16 марта должен решаться вопрос о роспуске комсомольской организации Екатеринбурга и исключении нескольких коммунистов из партии.

Но в в зал заседания ворвались комсомольцы, возглавляемые депутатом гордумы Андреем Пирожковым и потребовали отставки Ивачева. Как сообщает ЕАН, протестующие скандировали «Позор» и затеяли драку. Когда два десятка скандалистов выгнали в фойе, они стали раздавать листовки, в которых перечисляются прегрешения Ивачева.

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«В марте 2014 года Ивачев избирается первым секретарем обкома КПРФ. Мы все с большой надеждой смотрели на нашего руководителя, ждали положительных решений и роста поддержки компартии среди жителей нашей области, — сказано в документе. — Но жизнь показала, что все пошло не так, как мы думали, и вместо развития партии мы увидели ее деградацию. Уже в том же году он покупает более чем за 5 миллионов рублей квартиру. В 2016 год, когда пришла пора Ивачеву предоставить декларацию о доходах, он не смог обосновать все расходы имеющейся у него зарплатой, на что обратила внимание прокуратура».

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Комсомольцы против коммунистов

Видео: ЕАН

Кроме склонности к роскоши, оппоненты обвиняют Ивачева в отсутствии интереса к делам комсомольской организации. «Андрей Пирожков предлагает Ивачеву принять на одну ставку активиста комсомола (на пять тысяч рублей в месяц) для использования этих средств на работу ЛКСМ. Ивачев несколько раз отказывает, требуя обналичить все ставки и сдавать их ему на руки“», — сообщают юные ленинцы.

Конфликт в областном штабе КПРФ был прерван нарядом полиции, который вызвал коммунист Ладыгин. Чем закончится противостояние взрослого руководства и молодого поколения, не ни одно из сторон.

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Интервью с 23-летним депутатом думы Екатеринбурга Андреем Пирожковым.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, конфликт, Свердловская область , коммунисты, КПРФ, Александр Ивачев, Андрей Пирожков
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