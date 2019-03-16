Свердловские коммунисты устроили потасовку на заседании обкома

Молодые коммунисты и комсомольцы возмутились «деградацией партии» и потребовали отправить депутаты областного парламента и руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. На заседании обкома 16 марта должен решаться вопрос о роспуске комсомольской организации Екатеринбурга и исключении нескольких коммунистов из партии.

Но в в зал заседания ворвались комсомольцы, возглавляемые депутатом гордумы Андреем Пирожковым и потребовали отставки Ивачева. Как сообщает ЕАН, протестующие скандировали «Позор» и затеяли драку. Когда два десятка скандалистов выгнали в фойе, они стали раздавать листовки, в которых перечисляются прегрешения Ивачева.