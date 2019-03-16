Свердловские коммунисты устроили потасовку на заседании обкома
Молодые коммунисты и комсомольцы возмутились «деградацией партии» и потребовали отправить депутаты областного парламента и руководителя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева в отставку. На заседании обкома 16 марта должен решаться вопрос о роспуске комсомольской организации Екатеринбурга и исключении нескольких коммунистов из партии.
Но в в зал заседания ворвались комсомольцы, возглавляемые депутатом гордумы Андреем Пирожковым и потребовали отставки Ивачева. Как сообщает ЕАН, протестующие скандировали «Позор» и затеяли драку. Когда два десятка скандалистов выгнали в фойе, они стали раздавать листовки, в которых перечисляются прегрешения Ивачева.
«В марте 2014 года Ивачев избирается первым секретарем обкома КПРФ. Мы все с большой надеждой смотрели на нашего руководителя, ждали положительных решений и роста поддержки компартии среди жителей нашей области, — сказано в документе. — Но жизнь показала, что все пошло не так, как мы думали, и вместо развития партии мы увидели ее деградацию. Уже в том же году он покупает более чем за 5 миллионов рублей квартиру. В 2016 год, когда пришла пора Ивачеву предоставить декларацию о доходах, он не смог обосновать все расходы имеющейся у него зарплатой, на что обратила внимание прокуратура».
Видео: ЕАН
Кроме склонности к роскоши, оппоненты обвиняют Ивачева в отсутствии интереса к делам комсомольской организации. «Андрей Пирожков предлагает Ивачеву принять на одну ставку активиста комсомола (на пять тысяч рублей в месяц) для использования этих средств на работу ЛКСМ. Ивачев несколько раз отказывает, требуя обналичить все ставки и сдавать их ему „на руки“», — сообщают юные ленинцы.
Конфликт в областном штабе КПРФ был прерван нарядом полиции, который вызвал коммунист Ладыгин. Чем закончится противостояние взрослого руководства и молодого поколения, не ни одно из сторон.