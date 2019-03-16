«Мы соблюдаем закон»: мэрия решилась уволить вице-мэра Гагарина
Заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин 15 марта сначала был «уволен с должности по собственному желанию», как сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Затем, согласно релизу пресс-службы администрации города, появившемуся в 18:31, возвращен в кресло вице-мэра: ему был «объявлен выговор, постановления об увольнении нет».
Но в 20:51 информационно-аналитический департамент (в котором с сентября два заместителя, но ни одного начальника, и который в ближайшее время должен быть расформирован) уведомил: «подготовлен проект распоряжения администрации Екатеринбурга об освобождении Гагарина от занимаемой должности по собственному желанию».
Прокуратура Екатеринбурга выявила в работе администрации города «грубые нарушения федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе». Выяснилось, что Анатолий Гагарин был назначен на должность в мэрии, будучи директором трех коммерческих организаций. Знали ли об этом юристы мэрии — неизвестно, хотя подобная информация находится в открытом доступе. Кроме того, для заместителя главы Екатеринбурга не была разработана и утверждена должностная инструкция. Есть ли они у других замов Высокинского — пока тоже неизвестно.
Анатолий Гагарин покинет свой пост во вторник, 19 марта. Александр Высокинский, провожатая своего зама по внутренней политике с муниципальной службы, отметил:
Анатолий Гагарин пришел в администрацию города в сложный переходный период и сделал все, от него зависящее для поддержания и развития своих направлений. Тем не менее, мы действуем с прокуратурой в единой логике — а именно, соблюдаем закон.
Александр Высокинский назначил 60-летнего политолога и доктора философских наук на должность заместителя главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий 3 декабря. После реформы структуры администрации Гагарин стал заместителем мэра по вопросам внутренней и информационной политики.
Гагагрин стал первой жертвой кадровой политики городских властей. С сентября, после назначения на пост главы Екатеринбурга, Александр Высокинский практически полностью обновил команду топ-руководителей города. Из прежних замов на посту остался только вице-мэр по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов и несколько начальников департаментов и управлений.