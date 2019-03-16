«Мы соблюдаем закон»: мэрия решилась уволить вице-мэра Гагарина

Заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин 15 марта сначала был «уволен с должности по собственному желанию», как сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Затем, согласно релизу пресс-службы администрации города, появившемуся в 18:31, возвращен в кресло вице-мэра: ему был «объявлен выговор, постановления об увольнении нет».

Но в 20:51 информационно-аналитический департамент (в котором с сентября два заместителя, но ни одного начальника, и который в ближайшее время должен быть расформирован) уведомил: «подготовлен проект распоряжения администрации Екатеринбурга об освобождении Гагарина от занимаемой должности по собственному желанию».