Мэрию Екатеринбурга покидает специалист по муниципальному имуществу

Руководитель департамента управления муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Николай Герасимов уходит в отставку. Сегодня, 15 марта, он работает в должности начальника ДУМИ последний день. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе городской мэрии, «в ближайшее время ожидается официальное назначение нового руководителя». Такой ответ выглядит странным, поскольку уволить действующего руководителя и не найти заблаговременно равноценную замену — нелогичное решение со стороны администрации.

Как показывает практика, на должности муниципальных служащих принято брать силовиков. Так, главой Орджоникидзевского района стал полицейский Роман Кравченко, за счетную палату взялся Андрей Парунин, на должность вице-мэра по вопросам организации управления назначили бывшего прокурора Игоря Сутягина, а в качестве главы комитета по транспорту приняли работника ГИБДД Игоря Ощепкова.

Николай Герасимов проработал начальником ДУМИ пять лет. Из старой команды посты сохранили пока только заместители мэра по ЖКХ и потребительскому рынку Владимир Гейко и Владимир Боликов.