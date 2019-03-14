В Екатеринбурге завели уголовное дело на сторонника Ходорковского

Екатеринбургские следователи провели обыски у экс-главы «Открытой России» Максима Верникова. Он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «Деятельность нежелательной организации на территории РФ». Как написал в Facebook сам Верников, обыски уже закончились, следственный комитет согласился, чтобы он приехал на допрос сам вместе с адвокатом. Кроме того, Максим Верников попросил поддержать его и приехать на Щорса, 18.

До этого экс-глава «Открытой России» проходил по административным делам, связанным с деятельностью нежелательной организации. Верникова обвинили в том, что его организация работает на британскую компанию Open Russia Civil Movement. Но руководитель «Открытой России» заявлял, что его организация зарегистрирована как российское юридическое лицо.

Ранее, 15 февраля, Верников объявил в Facebook, что больше не участвует в деятельности «Открытой России», но добавил, что продолжает политическую работу в качестве члена федерального политсовета партии «Парнас».