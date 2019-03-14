Генпрокуратура предупредила свердловского министра ЖКХ и регоператоров
08:21, 14 Март 2019
Мусорная реформа в регионе идет с множеством нарушений, из-за чего в Нижний Тагил прилетел заместитель Юрия Чайки.
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и региональные операторы «Спецавтобаза», «Экосервис» и «Рифей» получили официальные предупреждения от Генеральной прокуратуры РФ из-за мусорной реформы. Накануне, 13 марта, в Нижний Тагил на совещание с региональными чиновниками и представителями «мусорных» предприятий прилетел заместитель Юрия Чайки Юрий Гулягин.
У надзорного органа нашлось несколько серьезных претензий к тому, как в регионе переходят на новую систему обращения с ТКО. В частности, регоператоры часто начисляют плату за вывоз мусора, не учитывая, сколько человек на самом деле проживает в квартире, в Свердловской области не решены нормативные вопросы реформы, а полигоны не готовы к приему мусора. В некоторых городах плохо следят за контейнерными площадками, а деньги берут за услуги, которые не оказывают.
Официальные предупреждения Юрий Гулягин вынес для того, чтобы эти нарушения устранили в ближайшее время, сообщили ЕТВ в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.
После совещания замгенпрокурора встретился с жителями Нижнего Тагила, которые жаловались и на двойные квитанции, и на слишком большие платежи (без учета реального количества проживающих), и на размер платы. Юрий Гулягин поручил принять меры по этим вопросам.
Тень отца
Чернецкий, Крицкий, Баков… ЕТВ узнал, легко ли жить сыновьям известных всему Екатеринбургу отцов.
Новое и интересное
Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Гости Екатеринбурга
Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 13.03.2019