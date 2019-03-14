Генпрокуратура предупредила свердловского министра ЖКХ и регоператоров

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У надзорного органа нашлось несколько серьезных претензий к тому , как в регионе переходят на новую систему обращения с ТКО. В частности , регоператоры часто начисляют плату за вывоз мусора , не учитывая , сколько человек на самом деле проживает в квартире , в Свердловской области не решены нормативные вопросы реформы , а полигоны не готовы к приему мусора. В некоторых городах плохо следят за контейнерными площадками , а деньги берут за услуги , которые не оказывают.





Официальные предупреждения Юрий Гулягин вынес для того , чтобы эти нарушения устранили в ближайшее время , сообщили ЕТВ в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.







После совещания замгенпрокурора встретился с жителями Нижнего Тагила , которые жаловались и на двойные квитанции , и на слишком большие платежи ( без учета реального количества проживающих), и на размер платы. Юрий Гулягин поручил принять меры по этим вопросам.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и региональные операторыСпецавтобаза»,Экосервис» иРифей» получили официальные предупреждения от Генеральной прокуратуры РФ из-за мусорной реформы. Накануне13 мартав Нижний Тагил на совещание с региональными чиновниками и представителямимусорных» предприятий прилетел заместитель Юрия Чайки Юрий Гулягин.