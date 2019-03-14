Чернецкого шокировали запросы Высокинского на юбилей Екатеринбурга
17:48, 14 Март 2019
Экс-мэр призвал действующего мэра «не рвать тельняшку» в ожидании 300-летия уральской столицы.
Мэр Александр Высокинский представил план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. По его словам, он должен стать «квинтэссенцией усилий», направленных на развитие города. На реализацию всех проектов потребуется 240 миллиардов рублей: 67 миллиардов потратит бизнес, большие надежды возлагаются и на федеральный бюджет. Весь список проектов, с которыми Екатеринбург придет к 300-летию, глава города разделил на две части: «А» — то, на что точно будут деньги, «В» — второстепенные или малореальные.
В план подготовки к юбилею включены:
- строительство второй ветки метро за 76 миллиардов рублей,
- строительство центр «Эрмитаж Урал»,
- строительство волейбольной академии,
- строительство центра хореографии,
- масштабное благоустройство ЦПКиО им. Маяковского и Шарташского лесопарка, реконструкция Литературного квартала, парка у Ural Opera Ballet, на Метеогорке,
- реконструкция набережной Исети.
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Кроме этого, должны закатать в гранит тротуары, отремонтировать фасады сотни зданий (большая часть в пункте «В»), построить 24 школы и несколько детских садов, три сельскохозяйственных рынка и по десять спортивных площадок в каждом районе города.
В план вписали реконструкцию мостов, и развязок на Серафимы Депрябиной, у «Калины», на Проезжей и Татищева. И это все — без учета возможной Универсиады в 2023 году.
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Сенатор Аркадий Чернецкий прервал всеобщее ликование, объявив, что у него есть тактические замечания. По его словам, запросы мэра и губернатора могут оказаться слишком высоки. «Прослеживается тенденция: проси больше, а дадут как раз столько, сколько нужно. Тут может сработать наоборот — если просят так много, значит можно не давать. Мелькает мысль и о коррупциогенной составляющей», — сказал Аркадий Чернецкий.
Сенатора удивило, что в долгосрочный план попало строительство школ и ремонт фасадов, необходимость в которых есть уже сейчас. По его словам, этим стоит заняться сейчас, а не «рвать тельняшку», когда наступит 2023 год.
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На выполнение плана, который обозначен, остается слишком мало времени. Если мы будем работать с федеральным бюджетом как раньше, то совсем ничего не получим. Давайте возьмем на вооружение опыт Татарстана и создадим рабочую группу в Москве, которая будет ножками ходить по всем министерствам.
Высокинский поспешил убедить присутствующих в том, что деньги на все обозначенные проекты уже есть. »Мы посмотрели все сусеки. Сейчас мы говорим о деньгах, по которым мы уже договорились. Если какие-то из объектов не попали (например, новый зал филармонии), значит они есть в перечне проектов к Универсиаде».
Губернатор Куйвашев согласился и объявил, что проект утвержден. В течение месяца в него должны внести замечания и составить дорожную карту.
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