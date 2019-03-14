Чернецкого шокировали запросы Высокинского на юбилей Екатеринбурга

Сенатор Аркадий Чернецкий прервал всеобщее ликование , объявив , что у него есть тактические замечания. По его словам , запросы мэра и губернатора могут оказаться слишком высоки. «Прослеживается тенденция: проси больше , а дадут как раз столько , сколько нужно. Тут может сработать наоборот — если просят так много , значит можно не давать. Мелькает мысль и о коррупциогенной составляющей », — сказал Аркадий Чернецкий.





