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Транспортную реформу в Екатеринбурге проведет гаишник

12:00, 12 Март 2019
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Фото: pixabay
Новым главой комитета по транспорту станет полковник с банковским опытом Игорь Ощепков.

Новым председателем комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга станет выходец из ГИБДД Игорь Ощепков. Его имя появилось на сайте администрации, хотя информацию о назначении пока не подтверждают. Предшественником Ощепкова был Игорь Федотов, который возглавлял комитет 3,5 года. После смены городской команды он работал в должности с приставкой «исполняющий обязанности».

Игорь Ощепков служил в ГИБДД в чине полковника, а после занял должность замначальника управления в городском УВД. После этого он перешел на работу в «Сбербанк», где отвечал за танспорт. Ощепкову предстоит курировать транспортную реформу, которая стартует в Екатеринбурге с 1 июля 2019 года. Попытка отменить 024 маршрутку уже закончилась провалом.

Отметим, что это не первое назначение бывшего полицейского в структурах мэрии после того, как в сентябре 2018 года в городской администрации сменилось руководство. Ранее Орджоникидзевский район города возглавил бывший начальник отдела полиции № 8 УМВД РФ по Екатеринбургу Роман Кравченко, его заместителем стал бывший начальник отдела полиции № 5 Екатеринбурга Александр Дмитриев, главой Счетной палаты города стал бывший заместитель начальника Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России Андрей Парунин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Транспортная реформа, Екатеринбург, мэрия, транспортная реформа, транспорт
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