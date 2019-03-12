«Развитие Асбеста забуксовало»: бунтующих депутатов разгонят в апреле
09:36, 12 Март 2019
Гордуме назначили последнее заседание.
Вице-губернатор Сергей Бидонько снова пригрозил гордуме Асбеста роспуском. С начала 2019 года депутаты так и не смогли собраться на заседание — оппозиция срывала кворум. Очередная встреча назначена на 25 марта. По словам Бидонько, это последний шанс.
«Часть, скажем так, политической элиты ставит свои интересы и выгодны выше интересов горожан. Местная дума погрязла во внутренних дрязгах вместо того, чтобы заниматься городским хозяйством: дорогами, светом, детскими площадками», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.
Если бунтующие депутаты не успокоятся, их распустят уже в середине апреля. По словам Бидонько, сейчас «развитие Асбеста забуксовало». В конце октября депутаты разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Чтобы не допустить смены спикера, думцы сорвали все заседания 2019 года.
Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин.
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
Елена Шанович