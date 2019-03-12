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«Развитие Асбеста забуксовало»: бунтующих депутатов разгонят в апреле

09:36, 12 Март 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Гордуме назначили последнее заседание.
Вице-губернатор Сергей Бидонько снова пригрозил гордуме Асбеста роспуском. С начала 2019 года депутаты так и не смогли собраться на заседание — оппозиция срывала кворум. Очередная встреча назначена на 25 марта. По словам Бидонько, это последний шанс.

«Часть, скажем так, политической элиты ставит свои интересы и выгодны выше интересов горожан. Местная дума погрязла во внутренних дрязгах вместо того, чтобы заниматься городским хозяйством: дорогами, светом, детскими площадками», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.

Если бунтующие депутаты не успокоятся, их распустят уже в середине апреля. По словам Бидонько, сейчас «развитие Асбеста забуксовало». В конце октября депутаты разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Чтобы не допустить смены спикера, думцы сорвали все заседания 2019 года.
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Встретился с представителями свердловских СМИ. С момента нашего общения в таком формате прошло почти три месяца, и необходимость снова обсудить насущные вопросы явно назрела. Говорили о наших масштабных проектах — 300-летии Екатеринбурга и заявке на Универсиаду-2023, а также о работе с муниципалитетами региона. Отдельно — об Асбесте, развитие которого забуксовало из-за рассогласованности действий местных властей. У нас были еще территории с похожей ситуацией, и там удалось достичь согласия. А в Асбесте часть, скажем так, политической элиты ставит свои интересы и выгодны выше интересов горожан. Местная дума погрязла во внутренних дрязгах вместо того, чтобы заниматься городским хозяйством: дорогами, светом, детскими площадками. Депутаты на заседании не собирались уже больше двух месяцев, и, если этого не произойдет до 25 марта, нужно будет ставить вопрос о роспуске думы. Город должен развиваться, заявляться в областные программы получить новые возможности и финансирование, для этого нужны работоспособные органы местной власти. Попытался еще раз через журналистов донести эту мысль и до горожан, и до руководителей Асбеста.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, депутаты, вице-губернатор, Асбест, Свердловская область , Сергей Бидонько
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