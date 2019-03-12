«Развитие Асбеста забуксовало»: бунтующих депутатов разгонят в апреле

Вице-губернатор Сергей Бидонько снова пригрозил гордуме Асбеста роспуском. С начала 2019 года депутаты так и не смогли собраться на заседание — оппозиция срывала кворум. Очередная встреча назначена на 25 марта. По словам Бидонько , это последний шанс.







« Часть , скажем так , политической элиты ставит свои интересы и выгодны выше интересов горожан. Местная дума погрязла во внутренних дрязгах вместо того , чтобы заниматься городским хозяйством: дорогами , светом , детскими площадками», — сообщил вице-губернатор в соцсетях.





