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Прокуратура взяла под контроль главного философа мэрии Екатеринбурга

12:03, 12 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Анатолий Гагарин может потерять пост вице-мэра из-за нарушений закона «О муниципальной службе» и подозрения в махинациях с землей.

В отношении вице-мэра по внутренней политике проводится прокурорская проверка. Анатолий Гагарин был назначен на муниципальную службу с нарушением закона, посчитал автор заявления, отправленного в надзорный орган.

Гагарин на момент назначения на пост заместителя главы администрации Екатеринбурга являлся учредителем нескольких организаций: OOO «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», ООО «Творческое объединение Кинофабрика“», УПК [усадебный потребительский кооператив — прим. ЕТВ] «Песчаный берег», УПК «Кедровая», УПК «Медвежий камень» и УПК «Таватуй». Но согласно федеральному закону «О муниципальной службе» заниматься предпринимательской деятельностью (лично или через доверенных лиц), участвовать в управлении коммерческой организацией сотрудник мэрии, независимо от должности, не имеет права.

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Недовольны коммерческой деятельностью Анатолия Гагарина и учрежденных им фирм оказались и жители Невьянского района. В распоряжении ЕТВ есть письмо, адресованное в администрацию президента, генеральную прокуратуру РФ, следственный комитет РФ, федеральную налоговую службу и региональные подразделения ведомств. В нем говорится о многочисленных нарушениях при распоряжении и использовании земельных участков, расположенных вдоль берега озера Таватуй. К компаниям «Таватуй» и «Медвежий камень», одним из учредителей которых являлся Анатолий Гагарин, предъявляются следующие претензии:

  • На участках с нарушением действующего законодательства прокладываются дороги.
  • На участках варварски нарушен природный слой.
  • На участках отсутствуют объекты, предусмотренные планом освоения лесов.
  • И т. д.
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Большая часть земельных участков огорожена сплошным забором, что исключает свободный доступ к пляжам воде озера Таватуй. Кроме того, за доступ к земельным участкам в отсутствии кассовых аппаратов взимается плата наличными денежными средствами.
Александр Пирогов
политтехнолог

Я думаю, что проблем у администрации после увольнения Гагарина меньше не станет. Значительно усилится группа авторитетных бизнесменов, которые контролируют думу и город. Это также отразится на кадровой политике.

Предыдущие главы всегда защищали подчиненных, а Высокинский демонстрирует странное кадровое поведение. Ведь три месяца для зама — это не срок даже чтобы просто вникнуть в проблемы, которые множатся.

Александр Пирогов

Мэр Высокинский назначил 60-летнего политолога и доктора философских наук на должность заместителя главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий в декабре. После реформы структуры администрации Гагарин стал заместителем по вопросам внутренней и информационной политики.

Сохранит ли Анатолий Гагарин пост вице-мэра станет известно по окончании служебной проверки. Или раньше — решение о его увольнении может быть принято, независимо от решения прокуратуры.

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Алексей Швайгерт
политтехнолог
Я бы не придавал избыточного внимания этой ситуации, учитывая что СМИ и так не прощают Высокинскому ни одного шага. Это просто одна из историй в череде других.
Алексей Швайгерт
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, проверка, прокуратура, вице-мэр, Администрация Екатеринбурга, мэрия , Екатеринбург, Александр Высокинский, Анатолий Гагарин
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