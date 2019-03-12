Прокуратура взяла под контроль главного философа мэрии Екатеринбурга

В отношении вице-мэра по внутренней политике проводится прокурорская проверка. Анатолий Гагарин был назначен на муниципальную службу с нарушением закона, посчитал автор заявления, отправленного в надзорный орган.

Гагарин на момент назначения на пост заместителя главы администрации Екатеринбурга являлся учредителем нескольких организаций: OOO «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», ООО «Творческое объединение „Кинофабрика“», УПК [усадебный потребительский кооператив — прим. ЕТВ] «Песчаный берег», УПК «Кедровая», УПК «Медвежий камень» и УПК «Таватуй». Но согласно федеральному закону «О муниципальной службе» заниматься предпринимательской деятельностью (лично или через доверенных лиц), участвовать в управлении коммерческой организацией сотрудник мэрии, независимо от должности, не имеет права.