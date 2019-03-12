Прокуратура взяла под контроль главного философа мэрии Екатеринбурга
В отношении вице-мэра по внутренней политике проводится прокурорская проверка. Анатолий Гагарин был назначен на муниципальную службу с нарушением закона, посчитал автор заявления, отправленного в надзорный орган.
Гагарин на момент назначения на пост заместителя главы администрации Екатеринбурга являлся учредителем нескольких организаций: OOO «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», ООО «Творческое объединение „Кинофабрика“», УПК [усадебный потребительский кооператив — прим. ЕТВ] «Песчаный берег», УПК «Кедровая», УПК «Медвежий камень» и УПК «Таватуй». Но согласно федеральному закону «О муниципальной службе» заниматься предпринимательской деятельностью (лично или через доверенных лиц), участвовать в управлении коммерческой организацией сотрудник мэрии, независимо от должности, не имеет права.
Недовольны коммерческой деятельностью Анатолия Гагарина и учрежденных им фирм оказались и жители Невьянского района. В распоряжении ЕТВ есть письмо, адресованное в администрацию президента, генеральную прокуратуру РФ, следственный комитет РФ, федеральную налоговую службу и региональные подразделения ведомств. В нем говорится о многочисленных нарушениях при распоряжении и использовании земельных участков, расположенных вдоль берега озера Таватуй. К компаниям «Таватуй» и «Медвежий камень», одним из учредителей которых являлся Анатолий Гагарин, предъявляются следующие претензии:
- На участках с нарушением действующего законодательства прокладываются дороги.
- На участках варварски нарушен природный слой.
- На участках отсутствуют объекты, предусмотренные планом освоения лесов.
- И т. д.
Я думаю, что проблем у администрации после увольнения Гагарина меньше не станет. Значительно усилится группа авторитетных бизнесменов, которые контролируют думу и город. Это также отразится на кадровой политике.
Предыдущие главы всегда защищали подчиненных, а Высокинский демонстрирует странное кадровое поведение. Ведь три месяца для зама — это не срок даже чтобы просто вникнуть в проблемы, которые множатся.
Мэр Высокинский назначил 60-летнего политолога и доктора философских наук на должность заместителя главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий в декабре. После реформы структуры администрации Гагарин стал заместителем по вопросам внутренней и информационной политики.
Сохранит ли Анатолий Гагарин пост вице-мэра станет известно по окончании служебной проверки. Или раньше — решение о его увольнении может быть принято, независимо от решения прокуратуры.