«Синара» поделилась с мэрией Екатеринбурга специалистом

Новым начальником департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга стал главный инженер « Синара Девелопмент» Алексей Храмов. Его имя появилось на официальном сайте администрации. Компания , где работал Храмов , курировала строительство знаковых объектов города: « Екатеринбург-арены» и МВЦ « Екатеринбург-ЭКСПО», в котором планируют провести саммит GMIS.





