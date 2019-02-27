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«Синара» поделилась с мэрией Екатеринбурга специалистом

13:30, 27 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Департамент архитектуры возглавил инженер Алексей Храмов.
Новым начальником департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга стал главный инженер «Синара Девелопмент» Алексей Храмов. Его имя появилось на официальном сайте администрации. Компания, где работал Храмов, курировала строительство знаковых объектов города: «Екатеринбург-арены» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в котором планируют провести саммит GMIS.

До осени 2018 года пост главы департамента занимал Михаил Губин. Он стал одним из первых, кого уволил после смены городской власти. Специалист с 15-летним стажем перебрался в Омск, где ему предложили должность вице-мэра по строительству.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, мэрия, строительство, архитектура, назначение, Екатеринбург
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