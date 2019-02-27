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«Политический заказ»: КПРФ - об отмене свердловских мусорных митингов

16:46, 27 Февраль 2019
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Фото: Facebook Александра Ивачева
Акции протеста против мусорной реформы не смогли согласовать в половине городов региона.

Митинги против мусорной реформы не смогли согласовали в половине городов региона. Администрация Асбеста запретила акцию из-за неясных целей мероприятия, в Алапаевске демонстрацию предложили заменить собранием. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев заявил, что партия пытается оспорить запреты через суд.

«Происходящее недвусмысленно ставит вопрос об уровне квалификации свердловских чиновников. Ну и о наличии политического заказа со стороны их начальников, конечно», сообщил Александр Ивачев в Соцсетях.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что оппозиция пытается использовать тему мусорной реформы для самопиара. Чтобы помешать им, глава региона поручил открыть информацию о том, куда тратят деньги свердловчан.

«Оппозиционные политические силы стремятся использовать это в своих интересах. Если где-то граждане выходят на акцию протеста, власть должна выслушать их и объяснить свою позицию, объяснить логику и суть реформы», — заявил глава региона в Instagram.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Свердловская область , КПРФ, мусорная реформа, коммунисты, партия, суд, митинг
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