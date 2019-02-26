Уральские депутаты будут бороться с завистью и страстью к наркотикам

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Больше всего депутатов смутили « моральные» поправки. Так , Мельников предлагает « ценить свое и чужое время», « контролировать личные симпатии и антипатии», « не завидовать», цитирует предложение председателя гордумы Алапаевска депутат Илья Чиж.





« Таким образом если врач прописал фенобарбитал и ты его употребил придя с рецептом на заседание думы , то это будет считаться в порядке вещей! Про алкоголь такая же история почти , можно воздержаться ( что за слово такое интересное)!!!» — написал Чиж в посте в своем аккаунте на « Одноклассниках».

Депутаты гордумы Алапаевска оказались в замешательстве после предложений председателя Ивана Мельникова внести поправки в Положение об этике. В частностинародным избранникам предлагается воздерживаться от алкоголя и наркотиков.