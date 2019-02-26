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Уральские депутаты будут бороться с завистью и страстью к наркотикам

12:14, 26 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Алапаевских народных избранников возмутили новые поправки для Положения об этике от председателя думы.
Депутаты гордумы Алапаевска оказались в замешательстве после предложений председателя Ивана Мельникова внести поправки в Положение об этике. В частности, народным избранникам предлагается воздерживаться от алкоголя и наркотиков.

Больше всего депутатов смутили «моральные» поправки. Так, Мельников предлагает «ценить свое и чужое время», «контролировать личные симпатии и антипатии», «не завидовать», цитирует предложение председателя гордумы Алапаевска депутат Илья Чиж.

«Таким образом если врач прописал фенобарбитал и ты его употребил придя с рецептом на заседание думы, то это будет считаться в порядке вещей! Про алкоголь такая же история почти, можно воздержаться (что за слово такое интересное)!!!» — написал Чиж в посте в своем аккаунте на «Одноклассниках».
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Фото: Илья Чиж\ «Одноклассники»

Чиж рассказал, что высказался за полный запрет употребления депутатами алкоголя и наркотиков.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Политика, дума, Алапаевск, Екатеринбург
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