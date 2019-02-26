Свердловский Россельхознадзор возглавит человек из министерства АПК
09:45, 26 Февраль 2019
Должность получил замминистра Владимир Гребнев.
Бывший замминистра агропромышленного комплекса региона Владимир Гребнев стал начальником управления Россельхознадзора Свердловской области. Указ о его назначении уже подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщили в департаменте информполитики региона. Предыдущий руководитель управления, Игорь Тухбатов скончался в сентябре 2018 года. С тех пор обязанности руководителя исполняла заместитель главы ведомства Светлана Терехова.
В 90-е Владимир Гребнев семь лет проработал на талицком мясокомбинате в должности заместителя генерального директора. С 2010 года он стал заместителем министра сельского хозяйства Свердловской области, а через два года перешел на ту же должность в министерство агропромышленного комплекса.
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