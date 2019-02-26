Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

Свердловский Россельхознадзор возглавит человек из министерства АПК

09:45, 26 Февраль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Должность получил замминистра Владимир Гребнев.

Бывший замминистра агропромышленного комплекса региона Владимир Гребнев стал начальником управления Россельхознадзора Свердловской области. Указ о его назначении уже подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщили в департаменте информполитики региона. Предыдущий руководитель управления, Игорь Тухбатов скончался в сентябре 2018 года. С тех пор обязанности руководителя исполняла заместитель главы ведомства Светлана Терехова.

В 90-е Владимир Гребнев семь лет проработал на талицком мясокомбинате в должности заместителя генерального директора. С 2010 года он стал заместителем министра сельского хозяйства Свердловской области, а через два года перешел на ту же должность в министерство агропромышленного комплекса.

Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловский Россельхознадзор возглавит человек из министерства АПК»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, Свердловская область , назначение, Россельзознадзор
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Бывшие
События
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.02.2019
Главные новости Екатеринбурга 25.02.2019
От Надежды Марковой
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов