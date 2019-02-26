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Куйвашев обвинил оппозицию в срыве мусорной реформы 

15:45, 26 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Губернатор поручил открыть данные о расходах операторов, чтобы помешать ей. 

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что «некоторые силы» пытаются пиариться на теме мусорной реформы. Чтобы помешать им, глава региона поручил открыть информацию о том, куда тратят деньги свердловчан, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Разъяснительной работой займется министр ЖКХ Николай Смирнов.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на отработке узких мест“, которые были выявлены в течение этих двух месяцев», — заявил губернатор.

С начала мусорной реформы операторы установили три тысячи новых контейнеров и закупили 12 новых мусоровозов. Министр Смирнов рассказал, что сейчас мусорные операторы обновляют базу потребителей, чтобы выставлять точные счета. В Нижнем Тагиле на ошибки в квитанциях пожаловались 50 тысяч человек. Городская администрация усомнилась в том, что компания «Рифей» успеет устранить все недочеты в течение месяца.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Мусор, в котором я живу, мусорная реформа, губернатор, политика, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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