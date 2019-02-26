Депутаты Заксобрания отдали Куйвашеву права на место Бидонько 

Депутаты Заксобрания Свердловской области внесли изменения в устав региона и закрепили в нем должность вице-губернатора по внутренней политике. В декабре 2018 года это место занял экс-депутат Госдумы Сергей Бидонько. Согласно поправкам, губернатор не обязан согласовывать назначение на этот пост с Заксобранием.

Место Бидонько до реформы администрации губернатора занимал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Однако накануне выборов Куйвашев ликвидировал должность своего заместителя и разделил ее на две части. Руководителем одной из новых структур был назначен экс-председатель регионального избиркома Валерий Чайников, а Бидонько стал отвечать за внутреннюю политику. Сейчас у Куйвашева один первый заместитель — это Алексей Орлов. Эту схему и закрепили поправками в Устав.