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«Новая высокая планка»: Куйвашев ответил на послание Путина 

17:05, 20 Февраль 2019
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Фото: скриншот с трансляции
Глава региона решил бросить силы на образование и здоровье.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проанализировал послание президента Федеральному Собранию. Глава региона решил поддержать инициативы по улучшению демографической ситуации и развитию образования. Правительство Свердловской области получит указания в течение недели, чтобы скорректировать бюджет, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать», — сказал губернатор.

На реализацию социальных программ в Свердловской области в 2019 году выделят 35 миллиардов рублей.

Куйвашев также заметил, что президент поддержал несырьевой экспорт и машиностроение, которые лежат в основе экономике региона. Он решил, что это повысит качество жизни людей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, послание президента, президент РФ, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
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