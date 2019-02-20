«Новая высокая планка»: Куйвашев ответил на послание Путина 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проанализировал послание президента Федеральному Собранию. Глава региона решил поддержать инициативы по улучшению демографической ситуации и развитию образования. Правительство Свердловской области получит указания в течение недели, чтобы скорректировать бюджет, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать», — сказал губернатор.

На реализацию социальных программ в Свердловской области в 2019 году выделят 35 миллиардов рублей.

Куйвашев также заметил, что президент поддержал несырьевой экспорт и машиностроение, которые лежат в основе экономике региона. Он решил, что это повысит качество жизни людей.