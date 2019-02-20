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Думу Екатеринбурга укрепят диванными резонерами 

12:01, 20 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Игорь Володин предложил создать молодежную палату при депутатах.

Спикер гордумы Игорь Володин внес постановление о создании молодежной палаты при депутатах. В нее смогут войти до 50 человек, живущих и работающих в Екатеринбурге. Кандидатов, в возрасте от 18 до 30 лет должны выдвинуть ВУЗ или общественная организация, сообщили в пресс-службе ЕГД. Избираться новый совещательный орган будет на два года.

Молодежную палату решили создать, чтобы учесть мнение молодежи в сфере молодежной политики, а также «развить идей парламентаризма». Отбирать кандидатов будет специально созданная комиссия. Последнее слово останется за Володиным.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прославился высказыванием о том, что ему не интересны 30-летние «диванные резонеры». По его мнению, интереснее 20-летние молодые люди, полные планов и идей. Будет ли комиссия отдавать предпочтение молодым представителям молодежной палаты, узнаем позже.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, молодежь, молодежная палата, дума, депутаты, ЕГД, Екатеринбург
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