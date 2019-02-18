В свердловской думе прекратили безвластие
17:32, 18 Февраль 2019
Через два года депутаты Белоярского округа выбрали нового спикера.
Дума Белоярского городского округа избрала нового спикера через два года после отставки его предшественника. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил в соцсетях, что 14 из 19 голосов депутатов получил Андрей Воробьев.
«Сейчас депутатам совместно с администрацией городского округа необходимо в кратчайшие сроки и качественно подготовить всю документацию по тем социальным и инфраструктурным объектам, чтобы оперативно направить их в областное правительство для включения в соответствующие финансовые планы», - сообщил Сергей Бидонько.
Конфликт в думе Белоярского округа начался в 2016 году. В городе сменился мэр, но депутаты так и не смогли выбрать нового спикера. Голосование безрезультатно проводили семь раз. Все это время в должно исполняющего обязанности председателя был депутат Борис Комлев. Однако в 2018 году он разругался с депутатами во время планирования бюджета и сложил полномочия.
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