В свердловской думе прекратили безвластие

Дума Белоярского городского округа избрала нового спикера через два года после отставки его предшественника. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил в соцсетях , что 14 из 19 голосов депутатов получил Андрей Воробьев.





« Сейчас депутатам совместно с администрацией городского округа необходимо в кратчайшие сроки и качественно подготовить всю документацию по тем социальным и инфраструктурным объектам , чтобы оперативно направить их в областное правительство для включения в соответствующие финансовые планы», - сообщил Сергей Бидонько.



