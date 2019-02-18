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В свердловской думе прекратили безвластие

17:32, 18 Февраль 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Через два года депутаты Белоярского округа выбрали нового спикера.
Дума Белоярского городского округа избрала нового спикера через два года после отставки его предшественника. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил в соцсетях, что 14 из 19 голосов депутатов получил Андрей Воробьев.

«Сейчас депутатам совместно с администрацией городского округа необходимо в кратчайшие сроки и качественно подготовить всю документацию по тем социальным и инфраструктурным объектам, чтобы оперативно направить их в областное правительство для включения в соответствующие финансовые планы», - сообщил Сергей Бидонько.

Конфликт в думе Белоярского округа начался в 2016 году. В городе сменился мэр, но депутаты так и не смогли выбрать нового спикера. Голосование безрезультатно проводили семь раз. Все это время в должно исполняющего обязанности председателя был депутат Борис Комлев. Однако в 2018 году он разругался с депутатами во время планирования бюджета и сложил полномочия.
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Только что доложил губернатору: затянувшийся конфликт в Белоярке завершен. Там появился легитимный председатель городской думы. Большинством голосов, 14 из 19, во главе представительного органа местного самоуправления стал Андрей Воробьев. Благодарю депутатов думы Белоярского городского округа за конструктивную работу, за взвешенное решение. Уверен, это только первый шаг к дальнейшей успешной совместной работе на пользу жителей и развития муниципалитета. Сейчас депутатам совместно с администрацией городского округа необходимо в кратчайшие сроки и качественно подготовить всю документацию по тем социальным и инфраструктурным объектам, которые мы обсуждали в ходе нашей недавней встречи, чтобы оперативно направить их в областное правительство для включения в соответствующие финансовые планы. И в дальнейшем активнее участвовать в областных и федеральных госпрограммах, самим проявлять инициативу. Главное, что необходимо помнить депутату любого уровня (также как и каждому чиновнику) – это качество жизни людей, за тебя голосовавших. Результаты вашей работы жители должны увидеть в ближайшее время.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Свердловская область , политика, выборы, дума, Сергей Бидонько
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