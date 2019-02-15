У мэрии Екатеринбурга появился начальник по внутренней политике

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил руководителя департамента внутренней политики. Им стал политолог Михаил Коробельников. С 2011 по 2016 год он уже возглавлял подразделение мэрии по взаимодействие с органами государственной власти. С 2000 года был политконсультантом.

В прежней системе городской власти существовал информационно-аналитический департамент, который находился в подчинении вице-мэра Сергея Тушина. Его возглавляли Ольга Котлярова и Алексей Редин. Новый мэр решил расформировать его и скопировать структуру администрации губернатора. Но потом вопросы информационной политики стал курировать вице-мэр Анатолий Гагарин, а департамент возглавил Михаил Коробельников. Возможно, что Редин и Котлярова останутся в статусе его заместителей.