«Единая Россия» посоветовала Дерягиной считаться с партией

Федеральная комиссия «Единой России» по этике рассмотрела дело депутата Елены Дерягиной, которую активно осуждали за предложение отказаться от бесплатного питания в начальных классах. На нее нажаловались представители уральского родительского комитета. Дерягиной напомнили, что идея бесплатного школьного питания принадлежит региональному отделению партии. «Это серьезное достижение, которым нужно дорожить», — сообщил секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Комиссия выслушала объяснение Дерягиной и попросила ее впредь придерживаться в своих выступлениях позиции партии, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Мы выслушали позицию Дерягиной, в котором она подтвердила, что необходимо свои заявления соотносить с официальной позицией Партии, тем более по таким социально чувствительным вопросам», — сообщил ответственный секретарь Комиссии по этике Евгений Ревенко.

Идею перераспределить субсидии на школьное питание младшеклассников Дерягина озвучила на заседании комиссии гордумы. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости.



Елену Дерягину также обсудили на комиссии по этике гордумы Екатеринбурга. Депутаты не увидели нарушения каких-либо этических норм в ее выступлении и заявили, что каждый имеет право на свое мнение. Также думцы согласились с доводом Дерягиной о том, что треть субсидий попадает в отходы и решили создать комиссию по этому вопросу.