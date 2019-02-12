В пику вице-губернатору: депутаты ЕГД отказались критиковать Дерягину

В гордуме Екатеринбурга впервые собрали комиссию по депутатской этике. Председателем выбрали Анастасию Немец , а ее заместителем — Константина Киселева. В число экспертов также вошли депутат от КПРФ Олег Гордеев , Ира Овчинникова от « Единой России», Александр Караваев от « Справедливой России» и Антон Гусев от партии ЛДПР.



