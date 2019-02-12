В пику вице-губернатору: депутаты ЕГД отказались критиковать Дерягину
13:26, 12 Февраль 2019
Комиссия по этике встала на сторону коллеги. Теперь депутаты займутся экономией бюджетных денег.
В гордуме Екатеринбурга впервые собрали комиссию по депутатской этике. Председателем выбрали Анастасию Немец, а ее заместителем — Константина Киселева. В число экспертов также вошли депутат от КПРФ Олег Гордеев, Ира Овчинникова от «Единой России», Александр Караваев от «Справедливой России» и Антон Гусев от партии ЛДПР.
Обсудить решили депутата Елену Дерягину, которая подверглась критике за предложение отменить бесплатное школьное питание в начальных классах и заменить его адресной помощью. По ее просьбе и собрали комиссию. Коммунист Олег Горддеев возразил: никто не обвинял Дерягину в экстремизме или неэтичном поведении, поэтому собрание бессмысленно. Коллеги с ним не согласились.
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Елена Дерягина сообщила, что субсидии — дело хорошее, но нужно помогать только нуждающимся. Потом снова рассказала об отходах в школьных столовых. «Обидно, что в бачках красная рыба и курица. Мы должны говорить, что полезно есть горячее питание, а не сосиску в тесте».
Даже привела статистику: на 17% выросло количество заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чтобы дети лучше ели, она предложила пересмотреть подачу еды: чтобы рыбная котлета не плавала в молочной каше. Потом поделилась наблюдением: «Дети не понимают омлет после первого урока. Их кормят дома».
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Ее рассуждения о школьном питании прервал Константин Киселев. Депутаты согласились, что решать проблему с отходами нужно и дальше: примерно один миллиард субсидий оказывается в отходах. Даже решили поездить по школам и посмотреть, что остается на тарелках. Закончили обсуждение фразой о том, что у депутатов есть право на свое мнение. Дерягину — оправдали.
Мнение депутатов идет вразрез с позицией вице-губернатора Сергея Бидонько. Он назвал инициативу Дерягиной странной, а депутатов попросил заняться своими делами, а не экономией бюджетных денег.
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