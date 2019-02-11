Уволенный при Высокинском чиновник стал вице-мэром на чужбине

Экс-руководитель департамента архитектуры мэрии Ектеринбурга Михаил Губин устроился на работу в Омск. Он будет работать по тому же профилю , но уже в должности вице-мэра. К своим обязанностям новый руководитель приступит 12 февраля. В мэрии Екатеринбурга Губин проработал 15 лет , но был уволен после смены городской власти.





Весной губернатором Омской области был назначен свердловчанин Александр Бурков. За ним туда перебрались депутаты Андрей Жуковский , Илья Лобов и Антон Швалев.





, поэтому должностей лишились вице-мэры Алексей Белышев , Сергей Тушин , Алексей Корюков и Вадим Дударенко.

24 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно выбрали мэром Александра Высокинского. Новый глава начал перестраивать городскую власть под себяпоэтому должностей лишились вице-мэры Алексей БелышевСергей ТушинАлексей Корюков и Вадим Дударенко.



