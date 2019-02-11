Уволенный при Высокинском чиновник стал вице-мэром на чужбине
13:20, 11 Февраль 2019
Михаил Губин устроился на работу в Омск.
Экс-руководитель департамента архитектуры мэрии Ектеринбурга Михаил Губин устроился на работу в Омск. Он будет работать по тому же профилю, но уже в должности вице-мэра. К своим обязанностям новый руководитель приступит 12 февраля. В мэрии Екатеринбурга Губин проработал 15 лет, но был уволен после смены городской власти.
Весной губернатором Омской области был назначен свердловчанин Александр Бурков. За ним туда перебрались депутаты Андрей Жуковский, Илья Лобов и Антон Швалев.
24 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно выбрали мэром Александра Высокинского. Новый глава начал перестраивать городскую власть под себя, поэтому должностей лишились вице-мэры Алексей Белышев, Сергей Тушин, Алексей Корюков и Вадим Дударенко.
Источники ЕТВ сообщают, что в скором времени администрацию покинут замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко и замглавы по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов. Таким образом Александр Высокинский избавится от всех представителей старой команды.
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