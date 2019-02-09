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В гордуме Екатеринбурге приготовили место для стоматолога

12:02, 09 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Новым депутатом от «Справедливой России» станет Владимир Козлов.
Новым депутатом гордумы от «Справедливой России» станет стоматолог Владимир Козлов. Он займет место Антона Швалева, который сдал свой мандат, чтобы перейти на работу в Омск. Среди кандидатов в депутаты также были директор управляющей компании Михаил Плешаков и бизнесмен Илья Пархимчиков. На заседании регионального отделения партии выбор сделали в пользу Козлова, который параллельно работал помощником своего предшественника.

До Антона Швалева гордуму покинул другой эсер, депутат шестого созыва — Илья Лобов, который также отправился в Омск и получил должность министра природных ресурсов региона. До этого главой Омской области стал еще один свердловчанин и справедливоросс — Александр Бурков.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Справедливая Россия, гордума, депутат, Екатеринбург
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