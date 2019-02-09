В гордуме Екатеринбурге приготовили место для стоматолога

Новым депутатом гордумы от « Справедливой России» станет стоматолог Владимир Козлов. Он займет место Антона Швалева , который сдал свой мандат , чтобы перейти на работу в Омск. Среди кандидатов в депутаты также были директор управляющей компании Михаил Плешаков и бизнесмен Илья Пархимчиков. На заседании регионального отделения партии выбор сделали в пользу Козлова , который параллельно работал помощником своего предшественника.



