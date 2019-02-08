«Это плохой сценарий»: свердловским депутатам пригрозили роспуском
10:08, 08 Февраль 2019
Думе Асбеста дали последний шанс собраться на заседание.
Вице-губернатор Сергей Бидонько провел заседание с конфликтующей гордумой Асбеста. В конце октября депутаты разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Чтобы не допустить смены спикера, думцы сорвали все заседания 2019 года. «Работа думы парализована. В результате страдают жители. Я настоятельно попросил администрацию и группу присутствующих депутатов найти компромисс», — сообщил Сергей Бидонько в соцсетях.
Депутаты должны возобновить работу сегодня, 8 февраля. На очередном заседании будет рассматриваться вопрос об отставке спикера и его заместителя. Также депутаты должны лишить мандата Наталью Крылову. Если заседание будет сорвано, то губернатор примет решение о роспуске думы.
«Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу», — сообщил Бидонько.
Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года, когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов, у которых были неверные декларации о доходах
Сначала дума отказалась от такого решения, но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию.
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