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«Это плохой сценарий»: свердловским депутатам пригрозили роспуском

10:08, 08 Февраль 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Думе Асбеста дали последний шанс собраться на заседание.
Вице-губернатор Сергей Бидонько провел заседание с конфликтующей гордумой Асбеста. В конце октября депутаты разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Чтобы не допустить смены спикера, думцы сорвали все заседания 2019 года. «Работа думы парализована. В результате страдают жители. Я настоятельно попросил администрацию и группу присутствующих депутатов найти компромисс», — сообщил Сергей Бидонько в соцсетях.

Депутаты должны возобновить работу сегодня, 8 февраля. На очередном заседании будет рассматриваться вопрос об отставке спикера и его заместителя. Также депутаты должны лишить мандата Наталью Крылову. Если заседание будет сорвано, то губернатор примет решение о роспуске думы.

«Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу», — сообщил Бидонько.

Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года, когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов, у которых были неверные декларации о доходах
Сначала дума отказалась от такого решения, но потом спикер собрания поддержал прокуратуру. В конце октября гордума разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений, другая — без. Первая часть депутатов решила отправить спикера в отставку и начала конфликт с мэром. В декабре 2018 году глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявлении о сложении полномочий по собственному желанию.
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Асбест... Уже полтора месяца город фактически является «заложником» недопонимания между местными депутатами. К действующему председателю гордумы у большинства из них накопилось много вопросов. Но часть депутатов, не допуская смены председателя, срывает заседания. Работа думы парализована. В результате страдают жители. Я настоятельно попросил администрацию и группу присутствующих депутатов найти компромисс. Уверен, депутаты прислушались и возобновят работу уже завтра. В феврале им необходимо принять важные корректировки в бюджет. В противном случае, если дума и дальше не будет выполнять своих функций, губернатор по закону может принять решение о ее роспуске. Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, конфликт, политика, депутаты, дума, Свердловская область , Сергей Бидонько
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