«Это плохой сценарий»: свердловским депутатам пригрозили роспуском

Вице-губернатор Сергей Бидонько провел заседание с конфликтующей гордумой Асбеста. В конце октября депутаты разделилась на две группы: одна с кворумом для принятия решений , другая — без. Чтобы не допустить смены спикера , думцы сорвали все заседания 2019 года. « Работа думы парализована. В результате страдают жители. Я настоятельно попросил администрацию и группу присутствующих депутатов найти компромисс», — сообщил Сергей Бидонько в соцсетях.





Депутаты должны возобновить работу сегодня , 8 февраля. На очередном заседании будет рассматриваться вопрос об отставке спикера и его заместителя. Также депутаты должны лишить мандата Наталью Крылову. Если заседание будет сорвано , то губернатор примет решение о роспуске думы.





« Это плохой сценарий , но он станет неизбежен , если депутаты не возобновят работу», — сообщил Бидонько.







Конфликт в думе асбеста начался летом 2017 года , когда прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов , у которых были неверные декларации о доходах