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У семьи Шипулиных родилась дочь Мира

09:56, 07 Февраль 2019
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Фото: Instagram Антона Шипулина
Екатеринбургский биатлонист присутствовал на родах.

Жена екатеринбургского биатлониста Луиза Шипулина родила дочку. Девочку назвали Мирой, написал Антон Шипулин в своем Instagram. Известный спортсмен сам присутствовал на родах. Девочка родилась весом 3,6 килограмма. Ее рост — 55 сантиметров.

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Напомним, Антон Шипулин женился на Луизе Сабитовой 20 июня 2015 года. Молодые отгуляли свадьбу на берегу Шарташа: белоснежный шатер и фотозону установили рядом с водоемом. В итоге это стало причиной скандала в социальных сетях: нашлись недовольные тем, что к непосредственному месту проведения церемонии установили ограждения. Позднее у пары родился сын Дима. Сейчас мальчику три года. Он часто помогает отцу тренироваться.

Напомним также, в 2018 году биатлонист не попал в состав мужской сборной России на декабрьские этапы Кубка мира. Антон Шипулин решил принять участие в соревнованиях в октябре, хотя ранее говорил о том, что находится в ужасной форме. Но в октябре он решил продолжить карьеру и выступить на Кубке Мира. В декабре Шипулина обвинили в употреблении допинга. Он назвал обвинения «абсолютно безосновательным бредом» и объяснил, что «всегда был открыт для антидопинговых служб».

Перед Новым годом олимпийский чемпион решил завершить карьеру. Вместо этого он начал думать о политике — спортсмен собрался на довыборы в Госдуму. Но вчера Антон Шипулин заявил, что СМИ поспешили с выводами и он пока думает, стоит ли идти на довыборы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, роддом, родители, дети, биатлон, Екатеринбург, Антон Шипулин
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