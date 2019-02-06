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Сергей Нетиевский вошел в экспертный совет при Госдуме

13:37, 06 Февраль 2019
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Фото: Сергей Нетиевский в Facebook
В сентябре шоумен может принять участие в выборах.

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский вошел в экспертный совет по культуре при молодежном парламенте Госдумы. Шоумен планирует заниматься продвижением студенческих театров в регионах и вопросами защиты авторских прав. «Я на практике столкнулся с тем, что в законодательстве есть пробелы, которые впоследствии могут поставить под удар всю отрасль создания контента. Эти вопросы нужно решать», — заявил Нетиевский.

А в сентябре шоумен может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Его кандидатуру хочет выдвинуть партия «Справедливая Россия». Актер уточнил, что пока не вел никаких переговоров с партией, но готов рассмотреть предложение. Однако с начала февраля Нетиевский стал принимать активное участие в заседаниях Госдумы. В последний раз он обсуждал с парламентариями вопросы российского туризма. Его конкурентом на этих выборах станет спортсмен Антон Шипулин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, Госдума, депутаты, политика, Свердловская область , Екатеринбург
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