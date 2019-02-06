Сергей Нетиевский вошел в экспертный совет при Госдуме

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский вошел в экспертный совет по культуре при молодежном парламенте Госдумы. Шоумен планирует заниматься продвижением студенческих театров в регионах и вопросами защиты авторских прав. «Я на практике столкнулся с тем, что в законодательстве есть пробелы, которые впоследствии могут поставить под удар всю отрасль создания контента. Эти вопросы нужно решать», — заявил Нетиевский.

А в сентябре шоумен может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Его кандидатуру хочет выдвинуть партия «Справедливая Россия». Актер уточнил, что пока не вел никаких переговоров с партией, но готов рассмотреть предложение. Однако с начала февраля Нетиевский стал принимать активное участие в заседаниях Госдумы. В последний раз он обсуждал с парламентариями вопросы российского туризма. Его конкурентом на этих выборах станет спортсмен Антон Шипулин.