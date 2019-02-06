Экс-работник «Уралвагонзавода» взялся за промышленность Екатеринбурга

Председателем комитета промышленной политики и развития предпринимательства в Екатеринбурге стал Александр Воронин. Глава города Александр Высокинский уже подписал распоряжение о назначении, рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее Александр Воронин работал на «Уралвагонзаводе». Он занимал там должность начальника отдела бюджетирования. После семи лет на УВЗ Воронин пришел на «Уралкриомаш», где был заместителем гендиректора по экономике. Спустя пять лет он вернулся на «Уралвагонзавод», но получил там другую должность — начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю. С 5 февраля 2019 года Александр Воронин вышел на работу в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, Александр Высокинский начал кадровые перестановки сразу после назначения на должность мэра. Он начал менять своих заместителей. В частности, из администрации Екатеринбурга ушел теперь бывший вице-мэр Сергей Тушин. Сейчас он работает в УрФУ. Кроме него ушли заместители Евгений Архипов и Вадим Дударенко. Алексей Кожемяко, который ранее был первым заместителем главы города, возглавил индустриальный парк «Уралмаша».