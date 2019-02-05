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Вместо Глацких за молодежью будет следить Юрий Биктуганов

10:17, 05 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики Свердловской области
Экс-министр общего и профессионального образования Свердловской области возьмется за работу в новой структуре.

Должность Ольги Глацких, которая в ноябре 2018 года прославилась фразой «государство не просило вас рожать», займет Юрий Биктуганов. Он станет министром образования и молодежной политики Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Информацию подтвердили в департаменте информполитики региона.

В декабре 2018 года департамент молодежной политики включили в состав свердловского министерства образования, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Реорганизовать департамент решили после скандала с Ольгой Глацких, которая на встрече в Кировграде заявила школьникам, что государство им ничего не должно.

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Скандал вышел на федеральный уровень и девушку отстранили от должности на время внутренней проверки. Ситуацию прокомментировал даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Он посоветовал Глацких и другим госработникам «включать мозги». Молодежный союз коммунистов посмеялся над чиновницей и наградил ее статуэткой «Золотая макарошка».

Замгубернатора Свердловской области Сергей Бидонько сказал, что Глацких не уволят, несмотря на грубую ошибку. Впрочем, девушка решила уйти сама. Она решила не подставлять Евгения Куйвашева, на которого «идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков». Согласно заявлению на увольнение чиновница должна проработать по 9 февраля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Казус Глацких, Правительство Свердловской области, назначение, министерство, Свердловская область , Екатеринбург, Юрий Биктуганов, Ольга Глацких
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