Вместо Глацких за молодежью будет следить Юрий Биктуганов

Должность Ольги Глацких, которая в ноябре 2018 года прославилась фразой «государство не просило вас рожать», займет Юрий Биктуганов. Он станет министром образования и молодежной политики Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Информацию подтвердили в департаменте информполитики региона.

В декабре 2018 года департамент молодежной политики включили в состав свердловского министерства образования, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Реорганизовать департамент решили после скандала с Ольгой Глацких, которая на встрече в Кировграде заявила школьникам, что государство им ничего не должно.