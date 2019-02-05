«Поживем-увидим»: Шипулин засомневался насчет политической карьеры
10:36, 05 Февраль 2019
Хотя ранее прославленный биатлонист вовсю рассуждал об участии в праймериз «Единой России», чтобы потом пойти на довыборы в Госдуму.
Биатлонист Антон Шипулин, который в конце 2018 года завершил карьеру, пока не решил, пойдет ли на довыборы в Госдуму. Уроженец Екатеринбурга не может на 100% сказать «да» по поводу своего политического будущего, пишет РИА Новости.
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СМИ намного раньше написали. У меня еще не все так ясно, поживем-увидим. Еще на 100% не могу сказать, что да. Есть определенные намерения, пока ничего сказать не могу», — заявил Шипулин журналистам.
Антон Шипулин опроверг не только сообщения СМИ, но и свои собственные слова. Ранее в интервью ura.ru спортсмен вовсю рассуждал, что в конце мая поучаствует в праймериз «Единой России», а дальше, если все будет удачно, пойдет на довыборы по Серовскому избирательному округу. Шипулин даже рассказал, что хочет попасть в спортивный комитет Госдумы и улучшать качество жизни людей. Первые слухи о политическом будущем екатеринбуржца появились после его прогулки с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, его кандидатуру рассматривает«Справедливая Россия».
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