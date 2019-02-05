«Поживем-увидим»: Шипулин засомневался насчет политической карьеры

СМИ намного раньше написали. У меня еще не все так ясно , поживем-увидим. Еще на 100% не могу сказать , что да. Есть определенные намерения , пока ничего сказать не могу», — заявил Шипулин журналистам.

Антон Шипулин, российский биатлонист