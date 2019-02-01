Нетиевский, которого хотят столкнуть с Шипулиным, посетил Госдуму
19:12, 01 Февраль 2019
Бывший «Уральский пельмень» обсудил вопросы туризма с депутатами российского парламента.
Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский, которого сватают на довыборы в Государственную думу, на днях побывал в российском парламенте. Шоумен поучаствовал в обсуждении вопросов туризма. Об этом сам Нетиевский написал на своей страничке во «ВКонтакте».
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ЕТВ рассказывает о событиях, которые будоражили уральскую столицу последние дни.
У нас огромная страна, множество красивых, интересных мест и большие перспективы для внутреннего туризма. Я проехал все страну от Калининграда до Камчатки и скажу, что в России потрясающая природа, множество исторических и культурных памятников, а самое главное достояние — люди, которые любят свои края и рады, когда к ним приезжают гости.
О возможном выдвижении Сергея Нетиевского на довыборы в Госдуму по Серовскому округу ЕТВ узнал от депутата российского парламента от «Справедливой России» Дмитрия Ионин: «Да, мы рассматриваем кандидатуру Нетиевского. Знаю, что с ними уже были предварительные переговоры. У нас есть пул потенциальных кандидатов, и Сергей — один из них». Впрочем, представитель Нетиевского, как и сам артист позднее, опровергла информацию о переговорах.
«Со мной никаких переговоров пока не было. Я открыт для любых предложений, для участия в различных проектах. Готов ли я к началу политической карьеры? Это кардинальный шаг. Получается, вступлю в другую реку. В любом случае, если предложение поступит — я над ним подумаю. Пока не готов больше ничего говорить», — говорил Сергей Нетиевский ЕТВ.
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