Нетиевский, которого хотят столкнуть с Шипулиным, посетил Госдуму

« Со мной никаких переговоров пока не было. Я открыт для любых предложений , для участия в различных проектах. Готов ли я к началу политической карьеры? Это кардинальный шаг. Получается , вступлю в другую реку. В любом случае , если предложение поступит — я над ним подумаю. Пока не готов больше ничего говорить», — говорил Сергей Нетиевский ЕТВ.



