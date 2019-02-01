На место в гордуме Екатеринбурга претендует трио «Справедливой России»
14:07, 01 Февраль 2019
Замену Антону Швалеву найдут 8 февраля.
На место справедливоросса Антона Швалева в гордуме Екатеринбурга претендуют три человека. Имена кандидатов назвал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, партия будет выбирать между директором управляющей компании Михаилом Плешаковым, Владимиром Козловым и бизнесменом Ильей Пархимчиком. Решение примут 8 февраля на заседании региональной ячейки «Справедливой России».
Экс-депутат гордумы Антон Щвалев сдал свой мандат, чтобы перейти на работу в Омск. До него гордуму покинул другой эсер, депутат шестого созыва — Илья Лобов, который также отправился в Омск и получил должность министра природных ресурсов региона. До этого главой Омской области стал еще один свердловчанин и справедливоросс — Александр Бурков.
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