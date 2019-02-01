На место в гордуме Екатеринбурга претендует трио «Справедливой России»

На место справедливоросса Антона Швалева в гордуме Екатеринбурга претендуют три человека. Имена кандидатов назвал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, партия будет выбирать между директором управляющей компании Михаилом Плешаковым, Владимиром Козловым и бизнесменом Ильей Пархимчиком. Решение примут 8 февраля на заседании региональной ячейки «Справедливой России».

Экс-депутат гордумы Антон Щвалев сдал свой мандат, чтобы перейти на работу в Омск. До него гордуму покинул другой эсер, депутат шестого созыва — Илья Лобов, который также отправился в Омск и получил должность министра природных ресурсов региона. До этого главой Омской области стал еще один свердловчанин и справедливоросс — Александр Бурков.

