Мэрия Екатеринбурга открылась депутатам гордумы
11:45, 01 Февраль 2019
При Якобе такого не было. Высокинский решил исправить ошибки?
Мэрия Екатеринбурга решила «оптимизировать взаимодействие» с гордумой и отправила план своей работы на первый квартал 2019 года всем городским депутатам. Соответствующее письмо на имя спикера Игоря Володина опубликовал депутат ЕГД Константин Киселев в фэйсбуке. «Заявляйся и присутствуй хоть на всех мероприятиях. Все открыто», — написал Константин Киселев.
Депутат считает, что таким образом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стремится исправить ошибки администрации допущенные в коммуникации с горожанами. Однако отношения мэрии и гордумы остаются довольно напряженными.
В декабре депутаты отказались принять новую структуру администрации, предложенную мэром Высокинским. Народным избранникам не понравилось, что сотрудники департамента не составили пояснительную записку. Тогда же депутат Алексей Вихарев заявил: «Я говорил неоднократно что дума седьмого созыва — сильная дума. Мы не придаток администрации».
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