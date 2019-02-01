Мэрия Екатеринбурга открылась депутатам гордумы 

Мэрия Екатеринбурга решила « оптимизировать взаимодействие» с гордумой и отправила план своей работы на первый квартал 2019 года всем городским депутатам. Соответствующее письмо на имя спикера Игоря Володина опубликовал депутат ЕГД Константин Киселев в фэйсбуке. « Заявляйся и присутствуй хоть на всех мероприятиях. Все открыто», — написал Константин Киселев.





Депутат считает , что таким образом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стремится исправить ошибки администрации допущенные в коммуникации с горожанами. Однако отношения мэрии и гордумы остаются довольно напряженными.



