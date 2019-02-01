Гордума Екатеринбурга пытается подчинить себе Общественную палату 

депутат городской думы Екатеринбурга

Руководитель общественной палаты играет с нами в игру « Казаки-Разбойники», где одни убегают , а другие ловят , чтобы посадить в темницу. Но нам уже не пять лет и мы пришли сюда работать. И не нужно от нас прятаться.