Гордума Екатеринбурга пытается подчинить себе Общественную палату
14:45, 01 Февраль 2019
Алексей Вихарев получил отказ и решил, что от него что-то скрывают.
Депутат гордумы Алексей Вихарев пригласил председателя городской общественной палаты на заседание комиссии и получил отказ. Владимир Разбойников ответил, что уже направил доклад о деятельности организации мэру Высокинскому и назвал приглашение преждевременным. Депутат сделал вывод, что таким образом общественная палата скрывает информацию о своей деятельности.
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Алексей Вихарев
депутат городской думы Екатеринбурга
Руководитель общественной палаты играет с нами в игру «Казаки-Разбойники», где одни убегают, а другие ловят, чтобы посадить в темницу. Но нам уже не пять лет и мы пришли сюда работать. И не нужно от нас прятаться.
Вихарев также добавил, что раз Разбойников не захотел отчитываться перед комиссией, теперь ему придется выступать перед всей гордумой. Приглашение на его имя должен направить спикер Игорь Володин. К нападкам на общественную палату присоединился депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ
Об общественной палате Екатеринбурга ничего не слышно, непонятно, чем она занимается. Впереди споры о необходимости транспортной реформы. Общественная палата должна быть проводником.
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