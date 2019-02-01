Депутатское лобби Екатеринбурга потребовало уволить замминистра РФ

Чтобы решить проблемы на местах, Ионин предложил активизировать «свердловское лобби»: вошедшие в него должны обращаться к «вышестоящим» коллегам, писать письма в министерства. Депутат вспомнил историю из прошлого созыва про «депутатский миллион». Тогда в гордуме разругались из-за инициативы — выделять депутатам по миллиону на решение проблем округа — и решили оставить всех как есть. А сейчас Алексей Вихарев воодушевился и начал мечтать о программе «Миллиард в любимый город»: деньги он хотел бы потратить на камеры видеонаблюдения на Эльмаше. А то страшно там людям ходить после пяти вечера.

Депутат Колесников, как всегда, был оригинален. Зачем-то сообщил, что древний Рим погубили не варвары, а финансовый кризис. Потом попросил Ионина организовать ему встречу с министром строительства РФ Владимиром Якушевым, чтобы озвучить просьбу — уволить его заместителя Андрея Чибиса. Он, по мнению Колесникова, развалил ЖКХ.