Депутатское лобби Екатеринбурга потребовало уволить замминистра РФ
Гордума Екатеринбурга решила перейти на новый уровень. И пригласила на заседание комиссии депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Спрашивали о том, как повысить статус муниципального депутата и провести свои инициативы на федеральный уровень. Ионин сказал все как есть: 80% налогов уходит в Москву, денег не хватает, а все региональные инициативы в Госдуме считают второстепенными. Закончился первый этап парламентского общения рассуждениями о роли современного мэра, которого загоняют в узкие рамки.
Чтобы решить проблемы на местах, Ионин предложил активизировать «свердловское лобби»: вошедшие в него должны обращаться к «вышестоящим» коллегам, писать письма в министерства. Депутат вспомнил историю из прошлого созыва про «депутатский миллион». Тогда в гордуме разругались из-за инициативы — выделять депутатам по миллиону на решение проблем округа — и решили оставить всех как есть. А сейчас Алексей Вихарев воодушевился и начал мечтать о программе «Миллиард в любимый город»: деньги он хотел бы потратить на камеры видеонаблюдения на Эльмаше. А то страшно там людям ходить после пяти вечера.
Депутат Колесников, как всегда, был оригинален. Зачем-то сообщил, что древний Рим погубили не варвары, а финансовый кризис. Потом попросил Ионина организовать ему встречу с министром строительства РФ Владимиром Якушевым, чтобы озвучить просьбу — уволить его заместителя Андрея Чибиса. Он, по мнению Колесникова, развалил ЖКХ.
Для Екатеринбурга Колесников предложил сделать следущее: договориться с РЖД и загнать железнодорожные пути, пересекающие город, под землю. Он решил, что это будет дешевле, чем строить переезды над ними. Михаил Вечкензин поинтересовался, как повысить статус депутата. Ну или хотя бы запросов, которые они направляют. Ионин стал рассуждать о том, что народным избранникам нужно дать право выписывать протоколы. Хотя сам же себя остановил: инициативу свернут под лозунгом борьбы с коррупцией.
Депутаты проговорили два часа и решили продолжить свой проект по покорению Госдумы в лице отдельно взятых ее представителей. Следующим гостем должен стать депутат Андрей Альшевских.