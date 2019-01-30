Свердловским чиновникам помогут освоить соцсети в стенах полпредства
17:23, 30 Январь 2019
Так решили в администрации президента.
Институт развития интернета поможет региональным чиновникам освоить соцсети. Обучение будет проходить в формате семинаров на базе полпредств, сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Занятия начнутся с февраля 2019 года. Представители власти должны научиться правильно вести сообщества регионов в соцсетях, общаться с подписчиками, отвечать на жалобы и реагировать на чрезвычайные ситуации. Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам кабмина завести страницу в соцсетях. Это должно помочь реагировать на жалобы жителей в интернете. А кремль рекомендовал ввести должность ответственного за интернет-коммуникации при губернаторе.
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