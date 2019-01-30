Свердловским чиновникам помогут освоить соцсети в стенах полпредства

Институт развития интернета поможет региональным чиновникам освоить соцсети. Обучение будет проходить в формате семинаров на базе полпредств , сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Занятия начнутся с февраля 2019 года. Представители власти должны научиться правильно вести сообщества регионов в соцсетях , общаться с подписчиками , отвечать на жалобы и реагировать на чрезвычайные ситуации. Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак.



