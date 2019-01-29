Свердловского минэкономики могут выбрать по конкурсу

Орлов добавил, что требования к кандидату будут серьезные, поскольку быть министром экономики очень ответственно.

Напомним, ранее министерский пост занимал Алексей Ковальчик. Он был на этой должности недолго, с начала 2018 года. Затем Александр Высокинский пригласил Ковальчика стать первым заместителем мэра. К новым обязанностям экс-министр приступил на прошлой неделе, 24 января. Он сменил на посту Алексея Кожемяко, который теперь возглавляет индустриальный парк завода «Уралмаш».