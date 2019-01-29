Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

Свердловского минэкономики могут выбрать по конкурсу

08:51, 29 Январь 2019
tie-690084_960_720.jpg
Фото: pixabay
Должность освободилась после того, как Александр Ковальчик стал первым вице-мэром Екатеринбурга.

Нового министра экономики Свердловской области могут выбрать по конкурсу. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил вице-губернатор Алексей Орлов.

Реквием по транспортной реформе
Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.

Не исключено, что губернатор объявит конкурс на эту должность [министра экономики — прим. ЕТВ].

Алексей Орлов
первый вице-губернатор Свердловской области

Орлов добавил, что требования к кандидату будут серьезные, поскольку быть министром экономики очень ответственно.

Напомним, ранее министерский пост занимал Алексей Ковальчик. Он был на этой должности недолго, с начала 2018 года. Затем Александр Высокинский пригласил Ковальчика стать первым заместителем мэра. К новым обязанностям экс-министр приступил на прошлой неделе, 24 января. Он сменил на посту Алексея Кожемяко, который теперь возглавляет индустриальный парк завода «Уралмаш».

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловского минэкономики могут выбрать по конкурсу»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, работа, министр, Правительство Свердловской области, Свердловская область , Екатеринбург, Алексей Орлов, Александр Ковальчик
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
От Ирины Шутько
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 12:29
С Евгений Идолов