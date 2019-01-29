Свердловского минэкономики могут выбрать по конкурсу
08:51, 29 Январь 2019
Должность освободилась после того, как Александр Ковальчик стал первым вице-мэром Екатеринбурга.
Нового министра экономики Свердловской области могут выбрать по конкурсу. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил вице-губернатор Алексей Орлов.
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Не исключено, что губернатор объявит конкурс на эту должность [министра экономики — прим. ЕТВ].
Орлов добавил, что требования к кандидату будут серьезные, поскольку быть министром экономики очень ответственно.
Напомним, ранее министерский пост занимал Алексей Ковальчик. Он был на этой должности недолго, с начала 2018 года. Затем Александр Высокинский пригласил Ковальчика стать первым заместителем мэра. К новым обязанностям экс-министр приступил на прошлой неделе, 24 января. Он сменил на посту Алексея Кожемяко, который теперь возглавляет индустриальный парк завода «Уралмаш».
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