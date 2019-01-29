Депутаты гордумы Екатеринбурга лишили Антона Швалева мандата
11:57, 29 Январь 2019
Справедливорос отправляется к губернатору Омской области Буркову на помощь.
На девятом заседании гордума Екатеринбурга лишилась одного из депутатов. Антон Швалев, член партии «Справедливая Россия», решил сменить место жительства и работу. Его ждут в Омске, где он может занять место директора департамента имущественных отношений.
Губернатором Омской области в сентябре был избран екатеринбургский политик Александр Бурков. Он уже переманил однопартийца и депутата Илью Лобова, который стал министром природных ресурсов региона.
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Антон Швалев дважды избирался в городскую думу Екатеринбурга. Выполнял обязанности заместителя председателя фракции партии «Справедливая Россия».
Является одним из основателей общественного движения «За справедливое ЖКХ», разработчик многих инструкций по вопросам ЖКХ для собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
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