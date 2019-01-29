Депутаты гордумы Екатеринбурга лишили Антона Швалева мандата

На девятом заседании гордума Екатеринбурга лишилась одного из депутатов. Антон Швалев, член партии «Справедливая Россия», решил сменить место жительства и работу. Его ждут в Омске, где он может занять место директора департамента имущественных отношений.

Губернатором Омской области в сентябре был избран екатеринбургский политик Александр Бурков. Он уже переманил однопартийца и депутата Илью Лобова, который стал министром природных ресурсов региона.