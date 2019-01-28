Эпизод сериала «Маша и Медведь» попал в книгу рекордов Гиннеса
14:01, 28 Январь 2019
Серию спродюсировал уралец Олег Кузовков.
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь», который срежиссировал уралец Олег Кузовков, попал в книгу рекордов Гиннеса. Серия «Маша плюс каша» стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube, сообщили «РИА Новости». С 2012 года ее посмотрели 3,4 миллиарда человек.
Автор идеи и сценария сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков родился и вырос в Среднеуральске. Он учился в местной школе № 5, но потом уехал учиться в Москву. Мультсериал вышел на экраны в 2009 году. Он переведен уже на 36 языков.
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