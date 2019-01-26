СМИ: еще один депутат гордумы Екатеринбурга переедет в Омск
13:40, 26 Январь 2019
Антон Швалев сдаст мандат на заседании 29 января.
Депутат екатеринбургской городской думы Антон Швалев отказывается от мандата. Вопрос о сложении полномочий рассмотрят 29 января, на девятом заседании седьмого созыва. В повестке он стоит восьмым, докладчиком обозначен председатель Игорь Володин.
Антон Швалев — депутат со стажем, это уже его второй созыв. Он член фракции «Справедливая Россия». Причина, по которой он покидает гордуму, станет известна только во вторник, но омские СМИ публикуют информацию о том, что Швалев займет место директора департамента имущественных отношений Омска, сообщает ЕАН.
До Швалева свой мандат сдал другой эсер, депутат шестого созыва — Илья Лобов, который также отправился в Омск и получил должность министра природных ресурсов региона. До этого главой Омской области стал еще один свердловчанин и справедливоросс — Александр Бурков.
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